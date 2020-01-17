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Врачей Томского онкодиспансера учат правильно общаться с пациентами

Главная Общество
Томск
16:34 17 Января 2020
общество, врачи, происшествия, обучение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Врачи Томского областного онкодиспансера проходят курс профессиональной психологической помощи. Это серия тренингов, направленная на профилактику профессионального выгорания докторов. На занятиях медиков также учат правильно общаться с пациентами и разрешать конфликтные ситуации, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Человек, который впервые узнал о своем онкологическом диагнозе, часто испытывает колоссальный стресс. Задача врача, медсестры – дать опору, правильно донести информацию о ходе лечения и его прогнозе, побудить пациента принять помощь. В то же время и специалистам нужна профессиональная поддержка, чтобы они могли эффективно бороться с профессиональным выгоранием, которое в медицине случается довольно часто», — отметила главный врач Томского областного онкодиспансера Софья Мазеина.

Добавим, что в Томской области работает круглосуточная горячая линия по вопросам оказания терапии пациентам с хроническим болевым синдромом. 

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