Врачей Томского онкодиспансера учат правильно общаться с пациентами

Врачи Томского областного онкодиспансера проходят курс профессиональной психологической помощи. Это серия тренингов, направленная на профилактику профессионального выгорания докторов. На занятиях медиков также учат правильно общаться с пациентами и разрешать конфликтные ситуации, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Человек, который впервые узнал о своем онкологическом диагнозе, часто испытывает колоссальный стресс. Задача врача, медсестры – дать опору, правильно донести информацию о ходе лечения и его прогнозе, побудить пациента принять помощь. В то же время и специалистам нужна профессиональная поддержка, чтобы они могли эффективно бороться с профессиональным выгоранием, которое в медицине случается довольно часто», — отметила главный врач Томского областного онкодиспансера Софья Мазеина.

Добавим, что в Томской области работает круглосуточная горячая линия по вопросам оказания терапии пациентам с хроническим болевым синдромом.