17 января
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

В Томском госуниверситете создают оператора мобильной связи

Главная Общество
Томск
10:20 17 Января 2020
университет, оператор, мобильные
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

С 1 августа 2020 года должен начать работу «Юнивермобайл». Это первый в России университетский оператор мобильной связи который создается на базе Томского государственного университета (ТГУ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С сроках старта проекта рассказал ТАСС советник ректора ТГУ по инновациям Константин Беляков. Соответствующее соглашение вуз и Tele2 подписали в октябре 2019 года. Предполагается, что услугами нового оператора смогут пользоваться студенты шести вузов Томска в рамках проекта «Большой университет».

По словам Константина Белякова, SIM-карты вуза дадут студентам доступ к электронным ресурсам университета: библиотекам, расписанию и закрытым информационным ресурсам. Также в перспективе студенты получат возможность самостоятельно составлять для себя тарифные планы.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее власти Томской области подписали с министерством науки и высшего образования России и госкорпорацией ВЭБ.РФ соглашение о строительстве межвузовского кампуса. Стройка развернется в левобережной части Томска. Предполагается, что здесь будет проживать 20 тыс. человек, а стоимость проекта составит 20 млрд руб.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Томских водителей предупредили об осложнении дорожной обстановки

Томских водителей предупредили об осложнении дорожной обстановки

16 Января 2020 г.
Ожидается метель и резкое понижение температуры
Новости Томска: Праздничная иллюминация в Томске будет работать до 27 января

Праздничная иллюминация в Томске будет работать до 27 января

15 Января 2020 г.
Ледовые городки будут подсвечивать до 20 февраля
Новости Томска: В Томске началась работа над составлением полного списка спецпереселенцев

В Томске началась работа над составлением полного списка спецпереселенцев

15 Января 2020 г.
В него внесено уже около 600 имен
Новости Томска: Томские врачи извлекли из желудка ребенка более 30 магнитов

Томские врачи извлекли из желудка ребенка более 30 магнитов

14 Января 2020 г.
Операция для этого не потребовалась
Новости Томска: До конца недели во всех автобусах Томска заработает безналичный расчет

До конца недели во всех автобусах Томска заработает безналичный расчет

9 Января 2020 г.
Терминалами уже оснащены 84% всех маршруток
Новости Томска: Томская область опустилась еще на три строчки в рейтинге туризма

Томская область опустилась еще на три строчки в рейтинге туризма

2 Января 2020 г.
Томская область заняла 69-ое место, пропустив вперед почти все регионы Сибири, кроме республики Тыва.
Новости компаний
14/01
Кредит онлайн: семь раз сравни, один раз возьми
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Церковь в селе под Томском решили перенесли из-за оползня

Церковь в селе под Томском решили перенесли из-за оползня

15 Января 2020 г.
Храму угрожает разрушение
Новости Томска: Студентка из Томска нашла способ усовершенствовать производство дизтоплива

Студентка из Томска нашла способ усовершенствовать производство дизтоплива

17 Января 2020 г.
Это позволит сделать горючее более экологичным и снизить себестоимость
Новости Томска: Томские ученые изучают состояние воды в Индии и Китае

Томские ученые изучают состояние воды в Индии и Китае

13 Января 2020 г.
Исследования реализуются в рамках проекта БРИКС
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19