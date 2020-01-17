В Томском госуниверситете создают оператора мобильной связи

С 1 августа 2020 года должен начать работу «Юнивермобайл». Это первый в России университетский оператор мобильной связи который создается на базе Томского государственного университета (ТГУ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С сроках старта проекта рассказал ТАСС советник ректора ТГУ по инновациям Константин Беляков. Соответствующее соглашение вуз и Tele2 подписали в октябре 2019 года. Предполагается, что услугами нового оператора смогут пользоваться студенты шести вузов Томска в рамках проекта «Большой университет».

По словам Константина Белякова, SIM-карты вуза дадут студентам доступ к электронным ресурсам университета: библиотекам, расписанию и закрытым информационным ресурсам. Также в перспективе студенты получат возможность самостоятельно составлять для себя тарифные планы.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее власти Томской области подписали с министерством науки и высшего образования России и госкорпорацией ВЭБ.РФ соглашение о строительстве межвузовского кампуса. Стройка развернется в левобережной части Томска. Предполагается, что здесь будет проживать 20 тыс. человек, а стоимость проекта составит 20 млрд руб.

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