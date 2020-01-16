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Томских водителей предупредили об осложнении дорожной обстановки

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Томск
18:46 16 Января 2020
общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Инспекторы ГИБДД предупреждают автомобилистов об осложнении дорожной обстановки в Томской области. В регионе 17 и 18 января ожидается резкое понижение температуры, ветер с порывами до 20 м/с, метель. На дорогах будет ограничена видимость, возможны снежные заносы. В таких условиях водителям рекомендуют без особой необходимости не выезжать на трассы, а за рулем быть особенно внимательными – соблюдать дистанцию и скоростной режим, исключить резкие маневры. 

«При снегопадах и метелях ухудшается видимость на дорогах, накат на проезжей части и гололед способствуют снижению уровня сцепления шин автомобилей с дорожным покрытием, вследствие чего тормозной путь транспортного средства увеличивается в несколько раз. Неприятным сюрпризом погодных колебаний также становятся образовавшиеся на обочинах дорог снежные массы. Попав колесом на такой участок дороги, особенно при обгонах или перестроениях, водитель рискует соскользнуть и столкнуться с другим транспортным средством», — отметили в ГИБДД.

В случае экстренных ситуаций на трассе следует воспользоваться единым номером вызова экстренных служб – 112, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

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