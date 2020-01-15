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Праздничная иллюминация в Томске будет работать до 27 января

Главная Общество
Томск
16:00 15 Января 2020
общество, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Работу праздничной иллюминации в Томске решено продлить до 27 января включительно. Изначально городские власти планировали отключить огни уже 20 числа, однако в распоряжении главы города Ивана Кляйна обозначены другие сроки.

Светодиодные консоли и перетяги будут украшать город на неделю дольше. Ледовые городки и елки и вовсе будут подсвечены иллюминацией до 20 февраля. Вскорости после отключения огней их демонтируют, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Погода позволяет томичам проводить свободное время с семьями в ледовых городках, на катках, на лыжных трассах. Учитывая это, мы приняли решение продлить время работы новогодней иллюминации», – цитирует пресс-служба администрации мэра Томска Ивана Кляйна.

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