Праздничная иллюминация в Томске будет работать до 27 января

Работу праздничной иллюминации в Томске решено продлить до 27 января включительно. Изначально городские власти планировали отключить огни уже 20 числа, однако в распоряжении главы города Ивана Кляйна обозначены другие сроки.

Светодиодные консоли и перетяги будут украшать город на неделю дольше. Ледовые городки и елки и вовсе будут подсвечены иллюминацией до 20 февраля. Вскорости после отключения огней их демонтируют, передает корреспондент Sibnovosti.ru.