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В Томске началась работа над составлением полного списка спецпереселенцев

Главная Общество
Томск
12:00 15 Января 2020
музей, список, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томске составляют полный список спецпереселенцев. Тех, кто был сослан на территорию региона в 1930-1940 годы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проект стартовал на сайте мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД». В список уже внесено около 600 человек.

«В настоящее время сделаны первые шаги, достигнута договоренность с держателями информации (Госархивом Томской области, Информационным центром УВД Томской области) по работе с их архивными фондами, отработана методика обработки архивных дел, комплектуется группа из числа студентов с профильной подготовкой для непосредственной работы с делами», - говорится в сообщении на сайте музея.

Как рассказал ТАСС инициатор проекта «Сибирские «спецы», историк Валерий Уйманов, работа в архивах займет до семи лет. После ее завершения будет издана книга памяти с оцифрованными фотографиями и документами.

Томский музей «Следственная тюрьма НКВД» был основан в 1989 году. Входит в состав Томского областного краеведческого музея им. Шатилова. Музей располагает электронным банком данных почти на 200 тыс. репрессированных за годы советской власти.

Фото: сайт мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД»

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