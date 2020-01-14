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Томские врачи извлекли из желудка ребенка более 30 магнитов

Главная Общество
Томск
16:31 14 Января 2020
общество, врачи
Автор: Sibnovosti.ru
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Врачи больницы скорой медицинской помощи №2 в Томске извлекли из желудка 3-летнего ребенка 31 магнитный шарик. Это детали конструктора, которые малыш проглотил во время игры. Родители вовремя заметили боли в животе и сразу обратились к врачу. Своевременное обращение в больницу помогло избежать тяжелой операции.

«Хирурги больницы скорой медицинской помощи №2 с помощью фиброгастроскопии с использованием мощного магнита извлекли из желудка трехлетнего мальчика 31 магнитный шарик. Чудом удалось избежать тяжелых последствий, так как родители проявили достаточную бдительность», - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Томской области.

Медики отмечают, что игрушки с магнитами очень опасны. Если магниты слипнутся в желудке и кишечнике, то все заканчивается перитонитом, а желудок и кишечник становятся как будто изрешеченные пулями.
«Как доктор, ежедневно наблюдающий последствия проглатывания магнитов, я бы запретил продажу таких игрушек», - отметил главврач больницы скорой медицинской помощи №2 Андрей Караваев.

Фото: zdrav.tomsk.ru

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