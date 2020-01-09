До конца недели во всех автобусах Томска заработает безналичный расчет

Городские власти планируют завершить работу по оснащению общественного транспорта Томска терминалами для безналичного расчета до конца недели. К системе уже подключено 84% всех маршруток.

«Сейчас порядка 350 маршруток в городе уже имеют эту функцию и пассажиры могут расплачиваться картой в транспорте», - заверил руководитель городского центра организации и контроля пассажирских перевозок Денис Равинский.

В течение двух дней должен быть решен вопрос с подключением к системе расчета по банковским картам еще 75 автобусов, передает корреспондент Sibnovosti.ru. В мэрии обещают, что пассажиры смогут самостоятельно оплачивать проезд без помощи кондукторов.

Отметим, что весь общественный транспорт Томска планировали подключить к системе безналичной оплаты до 1 января 2020 года.