Томская область опустилась еще на три строчки в рейтинге туризма

По данным аналитиков «Национального рейтинга» Томская область заняла 69-ое место, пропустив вперед почти все регионы Сибири, кроме республики Тыва, сообщает «Радио Сибирь».

На главные проблемы развития внутреннего туризма указал ректор Российского государственного университета туризма Александр Федулин. По его словам, недоработки связаны с низким уровнем сервиса, а также реализацией гибкой ценовой политики, что приводит к обострению кадрового дефицита.

Также специалист упомянул недостаток узнаваемых туристических сувениров.