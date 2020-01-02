2 января
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Томская область опустилась еще на три строчки в рейтинге туризма

Главная Общество
Томск
10:57 2 Января 2020
сибирь, туризм, рейтинг
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

По данным аналитиков «Национального рейтинга» Томская область заняла 69-ое место, пропустив вперед почти все регионы Сибири, кроме республики Тыва, сообщает «Радио Сибирь».

На главные проблемы развития внутреннего туризма указал ректор Российского государственного университета туризма Александр Федулин. По его словам, недоработки связаны с низким уровнем сервиса, а также реализацией гибкой ценовой политики, что приводит к обострению кадрового дефицита.

Также специалист упомянул недостаток узнаваемых туристических сувениров.

Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: В Томске стоимость проезда в автобусах в новогоднюю ночь вырастет до 40 рублей

В Томске стоимость проезда в автобусах в новогоднюю ночь вырастет до 40 рублей

26 Декабря 2019 г.
Поездка в троллейбусах и трамваях обойдется в 25 рублей
Новости Томска: Новые сибирские прокуроры работали на Северном Кавказе

Новые сибирские прокуроры работали на Северном Кавказе

26 Декабря 2019 г.
Прокурором Томской области стал Александр Семенов, Республики Алтай - Анатолий Богданчиков
Новости Томска: «ПИ FM» приходит в Томск

«ПИ FM» приходит в Томск

25 Декабря 2019 г.
Почти 600 тысяч жителей «сердца Сибири» смогут встретить главную ночь года вместе с радиостанцией
Новости Томска: Новый авиарейс из Томска в Новокузнецк запустят 7 января

Новый авиарейс из Томска в Новокузнецк запустят 7 января

25 Декабря 2019 г.
Перелеты будет осуществлять авиакомпания «СиЛА»
Новости Томска: Томские ученые научились блокировать проникновение наночастиц в мозг человека

Томские ученые научились блокировать проникновение наночастиц в мозг человека

24 Декабря 2019 г.
Это актуально для представителей опасных профессий
Новости Томска: Отделение гемодиализа появится в Колпашевской районной больнице

Отделение гемодиализа появится в Колпашевской районной больнице

24 Декабря 2019 г.
Раньше больным приходилось ездить в Томск
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Экс-руководитель томского управления Россельхознадзора получил условный срок

Экс-руководитель томского управления Россельхознадзора получил условный срок

30 Декабря 2019 г.
Александр Ильин разрешил экспорт мяса с фермы, где болели коровы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19