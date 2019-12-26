В Томске стоимость проезда в автобусах в новогоднюю ночь вырастет до 40 рублей

В новогоднюю ночь по Томску будут курсировать 67 автобусов. Он готовы перевозить пассажиров по 16 маршрутам, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Стоимость поездки вырастет – мэрия заключила с перевозчиками соглашение, по которому цена билета в праздник не должна превышать двойной тариф – 42 рубля.

Большинство маршрутчиков определились, что будут возить пассажиров в новогоднюю ночь за 40 рублей. Поездка в троллейбусах и трамваях обойдется в 25 рублей, для пенсионеров – в 16-17 рублей.

«В новогоднюю ночь на улицах Томска будут курсировать 67 маршрутных автобусов. Они будут работать на маршрутах №№2, 11, 12, 19, 20, 22, 25/52, 26, 29, 4, 5, 16, 23, 53, 30/33 и 36/37 с интервалом движения 15-20 минут», - сообщили в пресс-службе администрации Томска.

Напомним, что с 1 января билеты в городских автобусах, трамваях и троллейбусах подорожают до 22 рублей.