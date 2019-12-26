Новые сибирские прокуроры работали на Северном Кавказе

Президент РФ Владимир Путин назначил новых прокуроров в ряде регионов Сибири. О кадровых решениях главы государства сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Назначения проведены в соответствии с указом главы государства №617. Он датирован 25 декабря 2019 года.

Согласно документу, прокурором Томской области на пятилетний срок стал Александр Семенов. Ранее он возглавлял Северо-Кавказское управление Генпрокуратуры РФ. Также с Северного Кавказа и новый прокурор Республики Алтай. Анатолий Богданчиков ранее занимал пост прокурора Ставропольского края.

В президентском указе говорится об отставке прокурора Омской области Анастаса Спиридонова. Он проработал в этой должности около 11 лет.

Фото: prezident.org