«ПИ FM» приходит в Томск

Томск, встречай! В преддверии Нового 2020 года, 27 декабря, на частоте 101.3 FM начнет вещание «Первое Интернациональное Радио ПИ FM»!

Почти 600 тысяч жителей «сердца Сибири» смогут встретить главную ночь года вместе с «ПИ FM»: присоединиться к «Новогоднему движу» и услышать свой голос в эфире, выбрать любимую группу в «Новогоднем баттле» и зарядиться позитивом на весь 2020 год от популярных русскоязычных хитов в эксклюзивной обработке.

Кроме того, с 16 декабря по будням в конце каждого часа в эфире радиостанции звучат популярные треки иностранных исполнителей в эксклюзивной танцевальной обработке. Новая рубрика заменит «Веранду» и станет еще одним подарком от «Первого Интернационального» к Новому году томичам и остальным слушателям из разных уголков мира.

Старт вещания радиостанции в Томке будет поддержан промокампанией в телевизионных эфирах местных вещателей. Врывайтесь в новое десятилетие вместе с «ПИ FM»!