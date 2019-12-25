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«ПИ FM» приходит в Томск

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Томск
21:23 25 Декабря 2019
новый год, радиостанция
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Томск, встречай! В преддверии Нового 2020 года, 27 декабря, на частоте 101.3 FM начнет вещание «Первое Интернациональное Радио ПИ FM»!

Почти 600 тысяч жителей «сердца Сибири» смогут встретить главную ночь года вместе с «ПИ FM»: присоединиться к «Новогоднему движу» и услышать свой голос в эфире, выбрать любимую  группу в «Новогоднем баттле» и зарядиться позитивом на весь 2020 год от популярных русскоязычных хитов в эксклюзивной обработке.

Кроме того, с 16 декабря по будням в конце каждого часа в эфире радиостанции звучат популярные треки иностранных исполнителей в эксклюзивной танцевальной обработке. Новая рубрика заменит «Веранду» и станет еще одним подарком от «Первого Интернационального» к Новому году томичам и остальным слушателям из разных уголков мира.

Старт вещания радиостанции в Томке  будет поддержан промокампанией в телевизионных эфирах местных вещателей. Врывайтесь в новое десятилетие вместе с «ПИ FM»!

Радиостанция «Первое Интернациональное Радио «ПИ FM» – музыкально-развлекательная радиостанция. Музыкальный контент «ПИ FM» сформирован из русскоязычных музыкальных хитов в эксклюзивной обработке.

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