Новый авиарейс из Томска в Новокузнецк запустят 7 января

Первый прямой авиарейс из Томска в Новокузнецк откроют 7 января. Осуществлять перелеты между сибирскими городами будет авиакомпания «СиЛА», сообщили в пресс-службе аэропорта Новокузнецка.

Время полета составит 1 час. Пока добраться из Томска в Новокузнецк можно на междугороднем автобусе за 7,5 часов или на поезде – в этом случае на дорогу уйдет 12 часов.

Перелеты будут осуществляться на самолетах Ан-28. Рейсы из Томска стоят в расписании по вторникам и четвергам в 6:30. Из Новокузнецка в Томск можно будет улететь по вторникам и четвергам в 8:00. Продажа билетов уже открыта.

Напомним, что в октябре этого года авиакомпания «КрасАвиа» запустила прямые рейсы из Красноярска на горнолыжный курорт Кемеровской области Шерегеш.