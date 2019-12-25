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Новый авиарейс из Томска в Новокузнецк запустят 7 января

Главная Общество
Томск
16:31 25 Декабря 2019
общество, авиарейсы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Первый прямой авиарейс из Томска в Новокузнецк откроют 7 января. Осуществлять перелеты между сибирскими городами будет авиакомпания «СиЛА», сообщили в пресс-службе аэропорта Новокузнецка. 

Время полета составит 1 час. Пока добраться из Томска в Новокузнецк можно на междугороднем автобусе за 7,5 часов или на поезде – в этом случае на дорогу уйдет 12 часов.

Перелеты будут осуществляться на самолетах Ан-28. Рейсы из Томска стоят в расписании по вторникам и четвергам в 6:30. Из Новокузнецка в Томск можно будет улететь по вторникам и четвергам в 8:00. Продажа билетов уже открыта.

Напомним, что в октябре этого года авиакомпания «КрасАвиа» запустила прямые рейсы из Красноярска на горнолыжный курорт Кемеровской области Шерегеш.

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