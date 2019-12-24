Томские ученые научились блокировать проникновение наночастиц в мозг человека

Ученые Биологического института Томского госуниверситета научились блокировать проникновение наночастиц в мозг человека. Разработка сибирских исследователей особенно актуально для представителей опасных профессий – например, сварщиков и пожарных, а также людей, живущих вблизи оживленных автомагистралей.

Ученые отмечают, что в этих случаях в окружающей среде присутствует большое количество наночастиц токсичных химических элементов, которые могут накапливаться в мозге и приводить к нейродегенеративным заболеваниям.

«Исследователи (группа ученых из Центра генетических ресурсов лабораторных животных ИЦИГ СО РАН и БИ ТГУ) решили выяснить, каким образом наночастицы попадают в организм людей. Вычислить траекторию движения наночастиц помогли эксперименты, проведенные на грызунах. Животным закапывали раствор с наночастицами в носовую полость и с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) отслеживали их», – сообщили в пресс-службе вуза.

В ходе исследований ученым удалось найти комбинации химических соединений, которые при введении в мозг полностью блокируют попадание других вредных веществ извне. В ближайшее время исследователи планируют протестировать свою разработку с участием представителей «вредных» профессий, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на РИА Томск.