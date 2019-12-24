Отделение гемодиализа появится в Колпашевской районной больнице. Оно рассчитано на 32 человека. В медучреждении установлено современное оборудование для выполнения врачебных манипуляций, получена лицензия на осуществление этого вида деятельности, доктора прошли обучение.

Первых пациентов врачи примут 26 декабря. Раньше больным с хронической почечной недостаточностью приходилось ездить на эту процедуру в гемодиализный центр в Томске.

«Появление отделения гемодиализа позволит повысить качество жизни больных. Одна процедура гемодиализа занимает четыре с половиной часа, таких процедур в месяц необходимо проходить 13», - отметила главный врач Колпашевской районной больницы Наталья Дьякина.

Отметим, что отделения гемодиализа работают в медицинских центрах в Томске, Северске и Асине. В регулярной терапии нуждаются не менее 350 человек.