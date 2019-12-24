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Томская область стала первой в Сибири и третьей в России в рейтинге трудоустройства выпускников

Главная Общество
Томск
13:28 24 Декабря 2019
образование, работа, трудосустройство, сотрудники
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Министерство просвещения России опубликовало ежегодный мониторинг качества подготовки кадров. Он основан на показателях Пенсионного фонда России об отчислениях работодателей по выпускникам.

По итогам исследования, доля трудоустройства выпускников техникумов и колледжей Томской области составила 71% процент.

Также по совокупным результатам мониторинга были перечислены лучшие техникумы и колледжи России. В этот список вошли восемь профессиональных образовательных учреждений Томской области.

Фото yandex.ru

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