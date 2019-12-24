Томская область стала первой в Сибири и третьей в России в рейтинге трудоустройства выпускников

Министерство просвещения России опубликовало ежегодный мониторинг качества подготовки кадров. Он основан на показателях Пенсионного фонда России об отчислениях работодателей по выпускникам.

По итогам исследования, доля трудоустройства выпускников техникумов и колледжей Томской области составила 71% процент.

Также по совокупным результатам мониторинга были перечислены лучшие техникумы и колледжи России. В этот список вошли восемь профессиональных образовательных учреждений Томской области.

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