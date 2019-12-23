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Команда из Якутска стала лучшей в «Хрустальном Томске»

Главная Общество
Томск
20:32 23 Декабря 2019
фестиваль, лед, скульптура
Автор: Sibnovosti.ru
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Завершился фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». В этом году работы мастеров были посвящены 415-летию города, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Соревнование продлилось неделю. В нем приняло участие 20 команд из восьми государств. Свои работы они представили на Новособорной площади. Победителем жюри признало команду «Полярные пчелы» из Республики Саха (Якутия). Ее скульптура получила название «За окном».

«Авторам удалось передать изящество деревянных кружев во льду и силуэт томича за стеклом», - оценил ледовую скульптуру официальный портал Томска.

В свою очередь, мэр Иван Кляйн предположил, что любимой работой томских студентов станет композиция «Как приручить халяву». Ее установила команда «Плантация» из Хабаровска, ставшая лауреатом второй степени. Скульпторы изобразили студента на фоне главного корпуса Томского государственного университета.

Фото: страница туристского информационного центра Томска в соцсети «ВКонтакте»

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