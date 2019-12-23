С 1 января в Томске повысят тарифы на холодную воду и отопление

С нового года в Томске подорожают коммунальные услуги. Уже с 1 января 2020 вырастут тарифы на холодную воду и отопление.

Так, платежи за холодную воду увеличатся на 2,17%, а за отопление придется платить на 4,3% больше. Однако это повышение коснется только жителей домов, подключенных к централизованной городской системе теплоснабжения. Тарифы в домах, которые «питаются» от котельной на ул. Водяной, останутся прежними. Там повышение произойдет в июле.

Жители села Тимирязевского пока также будут платить за отопление по нынешней ставке, а с 1 июля 2020 года тариф снизится на 8,17%, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на РИА Томск.

Тарифы на другие коммунальные и жилищные услуги в Томске с начала года не изменятся. Пока не установлен лишь тариф на вывоз твердых коммунальных отходов. Его величину определит департамент тарифного регулирования до конца года.