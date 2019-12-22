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Губернатор Томской области проверит подчиненных в новогоднюю ночь

Главная Общество
Томск
10:30 22 Декабря 2019
общество, новый год
Автор: Sibnovosti.ru
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин не разрешил подчиненным выключать мобильные телефоны даже в новогоднюю ночь. Главам всех муниципалитетов поручено быть на связи в праздники, а также организовать круглосуточное дежурство оперативных служб.

«Вы должны и сами всегда держать руку на пульсе, быть на телефоне, постоянно взаимодействовать с правоохранительными органами и ресурсоснабжающими организациями. Будьте в Новый год на связи – проверю лично», – обратился к подчиненным Сергей Жвачкин.

Оперативные службы будут переведены на особый режим работы 31 декабря. Круглосуточное дежурство продлится до 9 января 2020 года, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: ГТРК «Томск»

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