В Томской области 27 тысяч жителей оказались невыездными из-за долгов

Более 27 тысяч жителей Томской области в новогодние каникулы не смогут покинуть пределы России из-за долгов. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

С начала года в области с должников было взыскано 38 млн рублей. Из этой суммы долги по алиментам составили 4 млн рублей.

«На данный момент путь за границу закрыт для 27 тысяч жителей Томской области, являющихся должниками по исполнительным производствам, из них 7 тысяч человек обязаны платить алименты», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе УФССП.

Тем, кто решил погасить задолженности, чтобы отправиться за границу, судебные приставы советуют сделать это заранее, так как процесс снятия ограничения может занять несколько дней.