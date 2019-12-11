Томским автовладельцам грозят штрафы за помехи мусоровозам

В Томской области будут штрафовать автовладельцев, чьи машины мешают мусоровозам вывозить отходы. Это произойдет в том случае, если будут приняты соответствующие поправки в Кодекс Томской области об административных правонарушениях, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Согласно предложенным поправкам, нарушителю в первый раз грозит предупреждение, а при повторном нарушении штраф в 1 тыс. руб. для физлиц, 5 тыс. руб. для должностных лиц и 10 тыс. руб. для юрлиц. Их инициаторами стали власти Томска и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По данным пресс-службы законодательной думы Томской области, сегодня поправки одобрила профильная комиссия регионального парламента по развитию инфраструктуры и вопросам ЖКХ. Также было отмечено, что для того, чтобы появились правовые основания для такого штрафа, надо принять правила благоустройства территорий на муниципальном уровне.

Фото: официальный портал Томска