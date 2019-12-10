В Томске перенесли место новогоднего салюта

Праздничная иллюминация в Томске в постоянном режиме будет включена 13 декабря. О ходе подготовки к Новому году сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В этом году город украсят 90 световых перетяг, 500 декоративных консолей и 10 светодиодных фонтанов. По данным официального портала Томска, иллюминация смонтирована на въезде в город со стороны Коммунального моста, в Тимирязевском направлении, на Богашевском и Московском трактах и на других магистралях. Всего в Томске будет открыто девять ледовых городков. Они начнут работу до 15 декабря. Как писали Sibnovosti.ru, с 15 по 20 декабря на Новособорной площади пройдет фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск».

По данным муниципальных властей, во время празднования Нового года изменится место запуска фейерверка, им станет стадион «Труд». По традиции «бабахнет» в 01:00 1 января.

«Это позволит высвободить всю площадь для народных гуляний и не выгораживать зону фейерверка. На визуальных эффектах фейерверка это не отразится – он будет хорошо виден с Новособорной», - пояснили в мэрии Томска.

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