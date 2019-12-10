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Томский Нарым вошел в историю

Главная Общество
Томск
09:58 10 Декабря 2019
история, памятник, здания
Автор: Sibnovosti.ru
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Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области издал приказ о придании селу Нарым Парабельского района статуса исторического поселения регионального значения. В документе указаны границы территории и предмета охраны, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным официального интернет-портала администрации Томской области, площадь исторического поселения составляет 348 тыс. кв. м. На этой территории находится 11 объектов культурного наследия федерального и регионального значения, в том числе архитектурный ансамбль на 25 адресов.

Село Нарым было основано в 1596 году. Среди его известных зданий - дома, где проживали политические ссыльные, включая Иосифа Сталина. Одно из зданий построили поляки, сосланные после восстания 1863-1864 годов. Сейчас в селе проживает менее 1 тыс. человек.

«Это также даст Нарыму возможность участвовать в конкурсе минстроя России «Малые города и исторические поселения», в национальных проектах «Культура» и «Жилье и городская среда», в различных федеральных программах, научных работах, грантах по сохранению объектов религиозного назначения, а в перспективе может способствовать развитию села как привлекательного туристического центра», - прокомментировал решение о новом статусе села вице-губернатор Евгений Паршуто.

Фото: официальный сайт Парабельского района Томской области

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