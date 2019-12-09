У сибиряков выявили массу вредных привычек

Отсутствие вредных привычек в целом не является сильной стороной жителей Сибири и Дальнего Востока. Такой вывод можно сделать из рейтинга регионов, подготовленного «РИА Рейтинг», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

При расчетах учитывались потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным. За основу агентство взяло данные Росстата и Генпрокуратуры за 2018 год.

Лучшим из регионов Сибирского федерального округа стала Томская область. Но она лишь 36-я в рейтинге с 72 баллами. Для сравнения, у российского лидера – Чеченской республики – 99,4 балла. В тройке самых «безвредных» субъектов федерации Сибири также Алтайский край (38-е место) и Омская область (41-е).

На 82-м месте из 85 оказалась Республика Бурятия.

«В Бурятии потребление алкоголя и табака не очень высокое (по этим показателям регион находится в середине списка), но показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного и наркотического опьянения одни из самых высоких в стране», - говорится в сопроводительной записке к рейтингу.

Немного выше расположились Республика Хакасия (79-е место) и Забайкальский край (77-е).

Стоит отметить, что из десяти самых свободных от вредных привычек регионов нет ни одного сибирского или дальневосточного. Зато в десятке худших их сразу семь.

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