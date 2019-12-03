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Студенты ТГУ получат возможность учиться в Париже по обмену

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Томск
16:26 3 Декабря 2019
общество, обучение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Руководство ТГУ и парижского Национального института восточных языков и культур (INALCO) подписали соглашение о сотрудничестве. Ученые института археологии, этнографии и физической антропологии намерены вести совместную научную работу с французскими коллегами.

Сфера научных интересов - культура коренных народов Сибири, религия и творчество сибирских писателей. Кроме того, соглашение подразумевает обмен студентов и преподавателей между вузами.

«Мы готовы обучать студентов с разных факультетов: историков, лингвистов, антропологов, если они находятся на уровне магистратуры и тема их научной работы соответствуют тому, что мы можем предложить. У нас в INALCO есть направление «Сибиреведение», поэтому для нас особо важен обмен студентами и преподавателями», –сообщила доктор INALCO Мария Стахович.

Программа студенческих обменов стартует с сентября 2020 года. Студенты ТГУ будут учиться в Париже, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на РИА Томск.

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