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Михайловскую рощу в Томске оставили без статуса памятника природы

Главная Общество
Томск
14:49 3 Декабря 2019
общество, благоустройство, природа
Автор: Sibnovosti.ru
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Депутаты думы Томска проголосовали за лишение территории Михайловской рощи статуса памятника природы городского значения. Об этом сообщает «Интерфакс Сибирь». 

Михайловская роща - один из самых старых парков Томска. Его площадь составляет 43 га. Парк создан в 19 веке меценатом Петром Михайловым. Территорию в последние несколько лет активно благоустраивали - там установили детскую площадку, а также заасфальтировали дорожки для пешеходов. 

Эксперты провели исследование рощи, которое показало, что парк не обладает особой ценностью. Несмотря на это, на территории природного парка по-прежнему будет запрещено заниматься строительством. Ответственным за это остается собственник земли - городская администрация.

«Перевод рощи в зону «рекреационного назначения» - это дальнейшее развитие и благоустройство территории собственником, но уже в принятых границах и без нарушения режима охраны. По сути, ранее все благоустройство, которое проводилось мэрией на территории рощи, проходило вне закона, потому что не согласовывалось с областным департаментом природных ресурсов и окружающей среды», цитирует издание начальник отдела особо охраняемых природных территорий ОГБУ «Облкомприрода» Татьяну Черникову. 

После принятия поправок администрация сможет установить граница территории и режим охраны. 

Фото: tv2.today

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