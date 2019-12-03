Михайловскую рощу в Томске оставили без статуса памятника природы

Депутаты думы Томска проголосовали за лишение территории Михайловской рощи статуса памятника природы городского значения. Об этом сообщает «Интерфакс Сибирь».

Михайловская роща - один из самых старых парков Томска. Его площадь составляет 43 га. Парк создан в 19 веке меценатом Петром Михайловым. Территорию в последние несколько лет активно благоустраивали - там установили детскую площадку, а также заасфальтировали дорожки для пешеходов.

Эксперты провели исследование рощи, которое показало, что парк не обладает особой ценностью. Несмотря на это, на территории природного парка по-прежнему будет запрещено заниматься строительством. Ответственным за это остается собственник земли - городская администрация.

«Перевод рощи в зону «рекреационного назначения» - это дальнейшее развитие и благоустройство территории собственником, но уже в принятых границах и без нарушения режима охраны. По сути, ранее все благоустройство, которое проводилось мэрией на территории рощи, проходило вне закона, потому что не согласовывалось с областным департаментом природных ресурсов и окружающей среды», цитирует издание начальник отдела особо охраняемых природных территорий ОГБУ «Облкомприрода» Татьяну Черникову.

После принятия поправок администрация сможет установить граница территории и режим охраны.

Фото: tv2.today