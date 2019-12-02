Томичи напишут всероссийский юридический диктант

Томск напишет всероссийский юридический диктант. Заочный этап пройдет с 3 по 10 декабря на сайте акции, а 6 декабря выполнить задания горожане смогут на четырех площадках города. Участников ждут в полдень в госуниверситете на Московском тракте, 8, в Томском госуниверситете систем управления и радиоэлектроники на Красноармейской, 146, в финансово-юридическом техникуме на Татарской, 19 и в экономико-юридическом институте на Московском тракте, 2Г.

«Основными задачами диктанта являются повышение уровня правовой культуры и мотивации населения в изучении права. Сейчас на сайте диктанта доступна общая информация, задания появятся в момент старта акции. Участникам будет предложено в формате теста ответить на 40 вопросов за 60 минут», – говорится на сайте всероссийского юридического диктанта.

По итогам диктанта участники получат сертификаты, в которых будут обозначены результаты прохождения тестирования, передает корреспондент Sibnovosti.ru.