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Томичи напишут всероссийский юридический диктант

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Томск
15:36 2 Декабря 2019
общество, диктант
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Томск напишет всероссийский юридический диктант. Заочный этап пройдет с 3 по 10 декабря на сайте акции, а 6 декабря выполнить задания горожане смогут на четырех площадках города. Участников ждут в полдень в госуниверситете на Московском тракте, 8, в Томском госуниверситете систем управления и радиоэлектроники на Красноармейской, 146, в финансово-юридическом техникуме на Татарской, 19 и в экономико-юридическом институте на Московском тракте, 2Г. 

«Основными задачами диктанта являются повышение уровня правовой культуры и мотивации населения в изучении права. Сейчас на сайте диктанта доступна общая информация, задания появятся в момент старта акции. Участникам будет предложено в формате теста ответить на 40 вопросов за 60 минут», – говорится на сайте всероссийского юридического диктанта.

По итогам диктанта участники получат сертификаты, в которых будут обозначены результаты прохождения тестирования, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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