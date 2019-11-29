29 ноября
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

К будущему томскому кампусу предложили запустить будущие автобусы-беспилотники

Главная Общество
Томск
11:35 29 Ноября 2019
университет, беспилотник, форум
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Вантовый мост через Томь, который предполагается построить к будущему студенческому кампусу, должен быть приспособлен для движения беспилотных автобусов. Об идеях, прозвучавших в ходе проходящего в Томске Форума университетских городов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

IV международный форум университетских городов «Город-университет: глобальность vs локальность» проходит в Томском государственном университете (ТГУ) 27-30 ноября.

«Вантовый мост отдадим под пешеходное, велосипедное движение и автобусы с техническим зрением - беспилотники. В разработке беспилотного транспорта вы уже принимаете активное участие, и я думаю, что к моменту строительства кампуса мы уже закончим (разработку беспилотных автобусов)», - заявил на встрече со студентами томский губернатор Сергей Жвачкин (цитата по «Интерфакс-Сибирь»).

Как писали Sibnovosti.ru, соглашение о строительстве кампуса власти региона подписали с министерством науки и высшего образования России и госкорпорацией ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме. Он состоялся в начале июня этого года. Спустя неделю Сергей Жвачкин объявил о том, что стройка развернется в левобережной части областного центра. Предполагается, что здесь будет проживать 20 тыс. человек, а стоимость проекта составит 20 млрд руб.

В октябре ректор ТГУ Эдуард Галажинский сообщил о том, что вуз попробует в этом учебном году создать сервис доставки студентам беспилотниками еды и книг. Предполагается, что в случае успеха такая доставка еды будет организована в межвузовском кампусе.

По словам Сергея Жвачкина, кампус необходимо спроектировать и построить таким образом, чтобы не «переделывать 60-100 лет». По данным пресс-службы ТГУ, после окончания встречи губернатор попросил своего заместителя по научно-образовательному комплексу Людмилу Огородову собрать предложения студентов по созданию кампуса, чтобы представить их правительству РФ.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: «Хрустальный Томск» соберет мастеров от Кореи до Мозамбика

«Хрустальный Томск» соберет мастеров от Кореи до Мозамбика

28 Ноября 2019 г.
В фестивале ледяной скульптуры примет участие 20 команд
Новости Томска: Система «112» заработает в Томской области в следующем году

Система «112» заработает в Томской области в следующем году

27 Ноября 2019 г.
К ней подключат оставшиеся 12 муниципалитетов
Новости Томска: Томскую Ушайку избавили от грязных стоков

Томскую Ушайку избавили от грязных стоков

26 Ноября 2019 г.
Демонтирована канализационная линия на ул. Балтийской
Новости Томска: В Томской области расширят возможности для регионального маткапитала

В Томской области расширят возможности для регионального маткапитала

22 Ноября 2019 г.
Средства можно будет тратить на подсобное хозяйство и услуги для детей-инвалидов
Новости Томска: Приставы будут ловить должников на железнодорожном вокзале Томск-I

Приставы будут ловить должников на железнодорожном вокзале Томск-I

20 Ноября 2019 г.
Акция пройдет в четверг, 21 ноября
Новости Томска: В Ботаническом саду Томска проведут санитарную рубку деревьев

В Ботаническом саду Томска проведут санитарную рубку деревьев

19 Ноября 2019 г.
Планируют снести несколько десятков насаждений
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Особая экономическая зона «Томск» вошла в рейтинг самых привлекательных для инвесторов

Особая экономическая зона «Томск» вошла в рейтинг самых привлекательных для инвесторов

28 Ноября 2019 г.
Томск вошел в тройку сильнейших по обеспеченности инфраструктурой.
Новости Томска: Названа стоимость ввода в эксплуатацию нового здания Томского НИМЦ

Названа стоимость ввода в эксплуатацию нового здания Томского НИМЦ

25 Ноября 2019 г.
На ремонт и оборудование необходимо 2,2 млрд рублей
Новости Томска: Томичи проиграли лидеру ФНЛ

Томичи проиграли лидеру ФНЛ

24 Ноября 2019 г.
Матч с «Ротором» завершился со счетом 0:2
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19