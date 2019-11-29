К будущему томскому кампусу предложили запустить будущие автобусы-беспилотники

Вантовый мост через Томь, который предполагается построить к будущему студенческому кампусу, должен быть приспособлен для движения беспилотных автобусов. Об идеях, прозвучавших в ходе проходящего в Томске Форума университетских городов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

IV международный форум университетских городов «Город-университет: глобальность vs локальность» проходит в Томском государственном университете (ТГУ) 27-30 ноября.

«Вантовый мост отдадим под пешеходное, велосипедное движение и автобусы с техническим зрением - беспилотники. В разработке беспилотного транспорта вы уже принимаете активное участие, и я думаю, что к моменту строительства кампуса мы уже закончим (разработку беспилотных автобусов)», - заявил на встрече со студентами томский губернатор Сергей Жвачкин (цитата по «Интерфакс-Сибирь»).

Как писали Sibnovosti.ru, соглашение о строительстве кампуса власти региона подписали с министерством науки и высшего образования России и госкорпорацией ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме. Он состоялся в начале июня этого года. Спустя неделю Сергей Жвачкин объявил о том, что стройка развернется в левобережной части областного центра. Предполагается, что здесь будет проживать 20 тыс. человек, а стоимость проекта составит 20 млрд руб.

В октябре ректор ТГУ Эдуард Галажинский сообщил о том, что вуз попробует в этом учебном году создать сервис доставки студентам беспилотниками еды и книг. Предполагается, что в случае успеха такая доставка еды будет организована в межвузовском кампусе.

По словам Сергея Жвачкина, кампус необходимо спроектировать и построить таким образом, чтобы не «переделывать 60-100 лет». По данным пресс-службы ТГУ, после окончания встречи губернатор попросил своего заместителя по научно-образовательному комплексу Людмилу Огородову собрать предложения студентов по созданию кампуса, чтобы представить их правительству РФ.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области