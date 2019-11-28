«Хрустальный Томск» соберет мастеров от Кореи до Мозамбика

В традиционном фестивале «Хрустальный Томск» в этом году примут участие 20 команд. Созданные ими ледяные скульптуры, как всегда, появятся на главной аллее Новособорной площади, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

20 заявок были отобраны из более чем 70, отправленных в Томск со всего мира. В итоге, в сибирский город приедут мастера не только из Росси, но также из Китая, Мозамбика, Малайзии, Армении, Кореи, Белоруссии и Киргизии. Темой их работ станет 415-летие Томска.

По данным мэрии Томска, шестой фестиваль ледовой скульптуры пройдет с 15 по 20 декабря.

«Подведение итогов фестиваля является стартом новогодней праздничной программы в Томске, торжественное открытие главной городской ели», - говорится на сайте «Национального календаря событий».

Скульптуры сохранят до конца зимы.

Фото: eventsinrussia.com