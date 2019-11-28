28 ноября
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

«Хрустальный Томск» соберет мастеров от Кореи до Мозамбика

Главная Общество
Томск
09:45 28 Ноября 2019
фестиваль, скульптура, команда
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В традиционном фестивале «Хрустальный Томск» в этом году примут участие 20 команд. Созданные ими ледяные скульптуры, как всегда, появятся на главной аллее Новособорной площади, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

20 заявок были отобраны из более чем 70, отправленных в Томск со всего мира. В итоге, в сибирский город приедут мастера не только из Росси, но также из Китая, Мозамбика, Малайзии, Армении, Кореи, Белоруссии и Киргизии. Темой их работ станет 415-летие Томска.

По данным мэрии Томска, шестой фестиваль ледовой скульптуры пройдет с 15 по 20 декабря.

«Подведение итогов фестиваля является стартом новогодней праздничной программы в Томске, торжественное открытие главной городской ели», - говорится на сайте «Национального календаря событий».

Скульптуры сохранят до конца зимы.

Фото: eventsinrussia.com

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Система «112» заработает в Томской области в следующем году

Система «112» заработает в Томской области в следующем году

27 Ноября 2019 г.
К ней подключат оставшиеся 12 муниципалитетов
Новости Томска: Томскую Ушайку избавили от грязных стоков

Томскую Ушайку избавили от грязных стоков

26 Ноября 2019 г.
Демонтирована канализационная линия на ул. Балтийской
Новости Томска: В Томской области расширят возможности для регионального маткапитала

В Томской области расширят возможности для регионального маткапитала

22 Ноября 2019 г.
Средства можно будет тратить на подсобное хозяйство и услуги для детей-инвалидов
Новости Томска: Приставы будут ловить должников на железнодорожном вокзале Томск-I

Приставы будут ловить должников на железнодорожном вокзале Томск-I

20 Ноября 2019 г.
Акция пройдет в четверг, 21 ноября
Новости Томска: В Ботаническом саду Томска проведут санитарную рубку деревьев

В Ботаническом саду Томска проведут санитарную рубку деревьев

19 Ноября 2019 г.
Планируют снести несколько десятков насаждений
Новости Томска: Томский губернатор перенес выходной по просьбе женщин

Томский губернатор перенес выходной по просьбе женщин

18 Ноября 2019 г.
Чиновники администрации Томской области в этом году будут отдыхать 31 декабря
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Томские ученые получили грант на исследование климата в Арктике

Томские ученые получили грант на исследование климата в Арктике

25 Ноября 2019 г.
Работу будут проводить с помощью единственного в России научного самолета
Новости Томска: Названа стоимость ввода в эксплуатацию нового здания Томского НИМЦ

Названа стоимость ввода в эксплуатацию нового здания Томского НИМЦ

25 Ноября 2019 г.
На ремонт и оборудование необходимо 2,2 млрд рублей
Новости Томска: Томичи проиграли лидеру ФНЛ

Томичи проиграли лидеру ФНЛ

24 Ноября 2019 г.
Матч с «Ротором» завершился со счетом 0:2
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19