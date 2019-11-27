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Система «112» заработает в Томской области в следующем году

Главная Общество
Томск
14:55 27 Ноября 2019
общество, система
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Власти Томской области подключат к системе «112» все муниципалитеты региона в 2020 году. Об этом сообщили в областной администрации. 

Пока единый номер доступен для Томска, Северска, Стрежевого, а также Шегарского, Колпашевского, Кожевниковского, Парабельского и Томского районов. Подрядчик завершает подготовительные работы и приводит систему в режим опытной эксплуатации.  

По словам заместителя губернатора Томской области по вопросам безопасности Игоря Толстоносова, после запуска в опытную эксплуатацию начнутся государственные испытания системы. 

При звонке на номер «112» время ожидания ответа оператора в среднем составляет 8 секунд. За 90 секунд специалист должен обработать сообщение.

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