26 ноября
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Томскую Ушайку избавили от грязных стоков

Главная Общество
Томск
16:59 26 Ноября 2019
река, прокуратура, загрязнение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Томске демонтирована канализационная линия. Благодаря этому предотвращен сброс неочищенных стоков в реку Ушайку, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В прошлом году жительница одного из домов по ул. Балтийской пожаловалась на стоки в органы прокуратуры. Проверку провела Томская межрайонная природоохранная прокуратура. Она показала, что сточные воды, минуя насосную станцию и без какой-либо очистки попадают в природный ручей и затем в Ушайку.

«При этом концентрация загрязняющих веществ в них многократно превышает нормативные значения, в том числе по БПК5 – в 278 раз, по аммоний-иону – в 130 раз, по фосфат-иону – в 104 раза, по нефтепродуктам – в 454 раза», - отмечается на сайте областной прокуратуры.

Владельца канализационной линии так и не смогли определить. Томский межрайонный природоохранный прокурор Ирина Борзенко направила в суд административное исковое заявление с требованием обязать мэрию организовать надлежащее водоотведение. Советский райсуд в ходе разбирательства принял решение в пользу надзорного органа.

Фото: сайт прокуратуры Томской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: В Томской области расширят возможности для регионального маткапитала

В Томской области расширят возможности для регионального маткапитала

22 Ноября 2019 г.
Средства можно будет тратить на подсобное хозяйство и услуги для детей-инвалидов
Новости Томска: Приставы будут ловить должников на железнодорожном вокзале Томск-I

Приставы будут ловить должников на железнодорожном вокзале Томск-I

20 Ноября 2019 г.
Акция пройдет в четверг, 21 ноября
Новости Томска: В Ботаническом саду Томска проведут санитарную рубку деревьев

В Ботаническом саду Томска проведут санитарную рубку деревьев

19 Ноября 2019 г.
Планируют снести несколько десятков насаждений
Новости Томска: Томский губернатор перенес выходной по просьбе женщин

Томский губернатор перенес выходной по просьбе женщин

18 Ноября 2019 г.
Чиновники администрации Томской области в этом году будут отдыхать 31 декабря
Новости Томска: Томск попал в мировой инновационный рейтинг

Томск попал в мировой инновационный рейтинг

16 Ноября 2019 г.
Город занял 460 место из 500 мегаполисов планеты
Новости Томска: Под Томском открыли школу на 1100 мест

Под Томском открыли школу на 1100 мест

15 Ноября 2019 г.
Вокруг учреждения благоустроили территорию
Новости компаний
20/11
Автокредит - как сделать его более выгодным
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Томичи проиграли лидеру ФНЛ

Томичи проиграли лидеру ФНЛ

24 Ноября 2019 г.
Матч с «Ротором» завершился со счетом 0:2
Новости Томска: Новосибирцы собирают томский стеклобой

Новосибирцы собирают томский стеклобой

21 Ноября 2019 г.
«Гласс Рециклинг» установила в Томске контейнеры для раздельного сбора отходов
Новости Томска: Названа стоимость ввода в эксплуатацию нового здания Томского НИМЦ

Названа стоимость ввода в эксплуатацию нового здания Томского НИМЦ

25 Ноября 2019 г.
На ремонт и оборудование необходимо 2,2 млрд рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19