Томскую Ушайку избавили от грязных стоков

В Томске демонтирована канализационная линия. Благодаря этому предотвращен сброс неочищенных стоков в реку Ушайку, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В прошлом году жительница одного из домов по ул. Балтийской пожаловалась на стоки в органы прокуратуры. Проверку провела Томская межрайонная природоохранная прокуратура. Она показала, что сточные воды, минуя насосную станцию и без какой-либо очистки попадают в природный ручей и затем в Ушайку.

«При этом концентрация загрязняющих веществ в них многократно превышает нормативные значения, в том числе по БПК5 – в 278 раз, по аммоний-иону – в 130 раз, по фосфат-иону – в 104 раза, по нефтепродуктам – в 454 раза», - отмечается на сайте областной прокуратуры.

Владельца канализационной линии так и не смогли определить. Томский межрайонный природоохранный прокурор Ирина Борзенко направила в суд административное исковое заявление с требованием обязать мэрию организовать надлежащее водоотведение. Советский райсуд в ходе разбирательства принял решение в пользу надзорного органа.

Фото: сайт прокуратуры Томской области