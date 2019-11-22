В Томской области расширят возможности для регионального маткапитала

Очередная сессия законодательной думы Томской области рассмотрит поправки в региональный закон «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей». Они расширяют возможности использования областного материнского капитала, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В настоящее время в Томской области 100 тыс. руб. получают семьи с тремя и более детьми. Пока их можно использовать только на улучшение жилищных условий, образование и лечение детей. В прошлом году сертификат на получение областного маткапитала получило около 1,7 тыс. томичей.

По данным пресс-службы думы, депутат Галина Немцева выступила с предложением дать возможность тратить маткапитал на ведение личного подсобного хозяйства, а также на оплату товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Профильный комитет думы по труду и социальной политике единогласно поддержал инициативу. Сессия областного парламента назначена на 28 ноября.

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