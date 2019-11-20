Приставы будут ловить должников на железнодорожном вокзале Томск-I

Посетителям железнодорожного вокзала Томск-I расскажут о наличии долгов. Акцию проведут судебные приставы совместно с сотрудниками транспортной полиции в четверг, 21 ноября, передает корреспондент Sibnovosti.ru.
Информировать и проверять должников будут у центрального входа с 10:00 до 12:00 перед отправлением поездов дальнего следования. В это время на вокзале больше всего посетителей.
«Здесь любой желающий сможет проверить себя на наличие долга, а также оплатить его. Данное мероприятие нацелено на то, чтобы создать максимально комфортные условия для граждан в части информации о долгах и их оплате», — сообщили в пресс-службе УФССП.