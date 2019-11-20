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Приставы будут ловить должников на железнодорожном вокзале Томск-I

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Томск
18:01 20 Ноября 2019
общество, долги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Посетителям железнодорожного вокзала Томск-I расскажут о наличии долгов. Акцию проведут судебные приставы совместно с сотрудниками транспортной полиции в четверг, 21 ноября, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информировать и проверять должников будут у центрального входа с 10:00 до 12:00 перед отправлением поездов дальнего следования. В это время на вокзале больше всего посетителей.

«Здесь любой желающий сможет проверить себя на наличие долга, а также оплатить его. Данное мероприятие нацелено на то, чтобы создать максимально комфортные условия для граждан в части информации о долгах и их оплате», — сообщили в пресс-службе УФССП.

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