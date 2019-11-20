Приставы будут ловить должников на железнодорожном вокзале Томск-I

Посетителям железнодорожного вокзала Томск-I расскажут о наличии долгов. Акцию проведут судебные приставы совместно с сотрудниками транспортной полиции в четверг, 21 ноября, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информировать и проверять должников будут у центрального входа с 10:00 до 12:00 перед отправлением поездов дальнего следования. В это время на вокзале больше всего посетителей.