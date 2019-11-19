В Ботаническом саду Томска проведут санитарную рубку деревьев

В Ботаническом саду ТГУ пройдет масштабная вырубка старых и аварийных деревьев. Сотрудники планируют снести несколько десятков насаждений – все они представляют опасность для посетителей, некоторые деревья истощены из-за негативного влияния городской среды. Вырубки проводят в соответствии с утвержденной учеными программой.

Ранее в Ботаническом саду уже вырубили более 40 деревьев – все они были аварийными или мешали более молодым саженцам.

Взамен срубленных в 2019 году были посажены новые деревья, около 160 саженцев кедра, пихты, лиственницы, ивы, ореха, боярышника и других. В следующем году специалисты планируют посадить еще 40 деревьев.

Напомним, Сибирский ботанический сад Томского государственного университета был основан 130 лет назад. Он занимает площадь более 10 гектаров. Самым старым деревьям в саду 135 лет, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: Instagram