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Томский губернатор перенес выходной по просьбе женщин

Главная Общество
Томск
15:13 18 Ноября 2019
праздники, перенос, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Чиновники администрации Томской области в этом году будут отдыхать 31 декабря. Рабочий день перенесен на субботу 28 декабря, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О переносе дня отдыха говорится в распоряжении губернатора Томской области Сергея Жвачкина «Об организации рабочего времени в администрации Томской области в декабре 2019 года». По данным пресс-службы обладминистрации, глава региона порекомендовал сделать то же самое руководителям исполнительным органов власти и органам местного самоуправления.

«Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику», - пояснил свое решение Сергей Жвачкин на аппаратном совещании в обладминистрации.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

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