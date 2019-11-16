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Томск попал в мировой инновационный рейтинг

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Томск
16:53 16 Ноября 2019
рейтинг, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Томск попал в рейтинг самых инновационных городов мира. Список составили аналитики 2thinknow из Австралии. Город оказался на 460-м месте из 500 мегаполисов планеты, сообщается на сайте рейтинга Innovation Cities

Список передовых городов составляется каждый год - эксперты оценивают 1,5 тысячи мегаполисов по 160 показателям. Оценки выставляются за культурную деятельность, инфраструктуру для людей и предпринимателей, экономический рост и другие показатели. 

Отметим, что в 2018 году Томск занимал 462-е место. В этом году город немного улучшил позиции, набрав 28 баллов из 60 возможных. В рейтинге Томск опередил другие российские города - Оренбург, Тольятти и Саратов. Всего в списке оказались 20 российских мегаполисов. Из них лидерами стали Москва (38 место), Санкт-Петербург (109 место) и Казань (393 место). 

В рейтинг также попали сибирские города - Новосибирск занял 405 строчку, Красноярск — 438, Омск — 449, Барнаул — 476. 

Первое место в мировом рейтинге занял Нью-Йорк, на втором идет Токио, а замыкает тройку лидеров Лондон. 

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