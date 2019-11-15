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Под Томском открыли школу на 1100 мест

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Томск
14:10 15 Ноября 2019
общество, образование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В жилом районе «Южные Ворота» в поселке Зональная Станция Томского района открыли школу на 1100 мест. Объект полностью соответствует требованиям проектой документации, рассказали в областной администрации. 

Школу по ул. Грачева, 6А возводил застройщик микрорайона - Томская домостроительная компания. Площадь образовательного учреждения - 22 тысячи квадратных метров. Внутри расположены учебные кабинеты,медицинский блок, столовая, залы для спорта и танцев. 

«Построить школу в «Южных Воротах» нам помог президентский нацпроект «Образование», благодаря которому каждый год мы будем открывать по новой огромной школе. Мы договорились со строителями и жителями, что в каждом новом микрорайоне будет все необходимое для жизни, и от этого курса не отступим. Новая школа примет первых учеников в День знаний в 2020 году», - сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. 

Отметим, что за последние три года это пятая новая школа в Томской области. В 2017 году учреждение открылось в микрорайоне «Солнечная Долина», в 2018-м – школа «Перспектива» на ул. Никитина и школа в микрорайоне «Радонежский», а в сентябре 2019-го – школа «Эврика-развитие» на ул. Федоровского.

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