Под Томском открыли школу на 1100 мест

В жилом районе «Южные Ворота» в поселке Зональная Станция Томского района открыли школу на 1100 мест. Объект полностью соответствует требованиям проектой документации, рассказали в областной администрации.

Школу по ул. Грачева, 6А возводил застройщик микрорайона - Томская домостроительная компания. Площадь образовательного учреждения - 22 тысячи квадратных метров. Внутри расположены учебные кабинеты,медицинский блок, столовая, залы для спорта и танцев.

«Построить школу в «Южных Воротах» нам помог президентский нацпроект «Образование», благодаря которому каждый год мы будем открывать по новой огромной школе. Мы договорились со строителями и жителями, что в каждом новом микрорайоне будет все необходимое для жизни, и от этого курса не отступим. Новая школа примет первых учеников в День знаний в 2020 году», - сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Отметим, что за последние три года это пятая новая школа в Томской области. В 2017 году учреждение открылось в микрорайоне «Солнечная Долина», в 2018-м – школа «Перспектива» на ул. Никитина и школа в микрорайоне «Радонежский», а в сентябре 2019-го – школа «Эврика-развитие» на ул. Федоровского.