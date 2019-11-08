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В Сибирь приходит зима

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Томск
11:34 8 Ноября 2019
температура, морозы, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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На значительной части Сибири ждут первых морозов. Температура резко понизится уже в предстоящие выходные, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным начальника отдела метеорологии томского регионального гидрометцентра Светланы Рюхтиной, зимняя погода установится и в областном центре. А 30-градусные морозы, как сообщает служба информации «Радио Сибирь», ожидаются на следующей неделе в восточных районах региона.

В Новосибирске, как сообщили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 9 ноября дневная температура понизится до минус 4-6, на следующий день – до минус 9-11 градусов. В Красноярске резкое понижение температуры произойдет в ночь на воскресенье. Днем 10 ноября температура воздуха в городе не поднимется выше минус 13 градусов.

Фото: pixabay.com

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