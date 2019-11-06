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Томичи выбрали приоритеты в благоустройстве

Главная Общество
Томск
10:15 6 Ноября 2019
благоустройство, мэр, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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В мэрии подвели итоги голосования по выбору общественных пространств, которые предстоит благоустроить в 2020 году. Работы здесь пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Выбор сделали томичи в ходе рейтингового голосования. В нем приняло участие 74,5 тыс. горожан. Выбирать приходилось из 20 вариантов (по пять в каждом районе). Итоги подвели в мэрии на заседании общественной муниципальной комиссии по формированию современной городской среды.

Победителей оказалось восемь: сквер на ул. Вершинина,17, Пушкинский сквер, спортивная площадка на ул. Сибирской, 64/1, аллея на пр. Фрунзе,116-126, общественное пространство на ул. Черных от ул. Лазарева до ул. Беринга, пешеходная зона на ул. Трифонова, парк Победы и сквер Суворова.

«Программа формирования городской среды рассчитана до 2024 года, и результаты голосования, полученные сегодня, станут основой долгосрочных планов администрации по развитию нашего города и созданию благоприятной городской среды», - приводит официальный портал Томска комментарий мэра Ивана Кляйна.

Напомним, в начале ноября минстрой РФ опубликовал первый индекс качества городской среды. Томск с результатом 170 баллов занял только 50-е место в категории городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек и отмечен, как муниципалитет с «неблагоприятной городской средой».

Фото: официальный портал Томска

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