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Томскому политехническому университету нашли врио ректора

Главная Общество
Томск
18:30 5 Ноября 2019
университет, ректор, назначение
Автор: Sibnovosti.ru
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Врио ректора одного из крупнейших сибирских вузов – Томского политехнического университета (ТПУ) – назначен Виктор Демин. До последнего времени он работал проректором по образовательной деятельности Томского государственного университета (ТГУ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Виктора Демина в его новом статусе ученому совету ТПУ представил председатель наблюдательного совета этого вуза, томский губернатор Сергей Жвачкин. В приказе, подписанном министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым, говорится, что Виктор Демин будет исполнять обязанности руководителя университета «до замещения должности ректора в установленном порядке на срок не более одного года».

«Мы говорили о будущем ТПУ с заместителем председателя правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой, министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым, помощником президента РФ Андреем Фурсенко. Все сходятся во мнении, что у нашего Томского политехнического университета огромный потенциал. И, конечно, на капитанском мостике должен стоять профессионал», - процитировал главу региона сайт ТПУ.

По данным пресс-службы ТГУ, область научных интересов Виктора Демина – голография и голографические исследования частиц, список его научных публикаций насчитывает более 180 работ. Он является обладателем 12 патентов и авторских свидетельств.

Ранее ТПУ возглавлял Петр Чубик. Его полномочия истекли в декабре 2018 года, после чего Петр Чубик стал врио ректора. В октябре 2019-го он подал в отставку.

Фото: сайт Томского государственного университета

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