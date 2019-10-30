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Еду и книги томским студентам привезут беспилотники

Главная Общество
Томск
16:19 30 Октября 2019
студенты, доставка, беспилотник
Автор: Sibnovosti.ru
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Томский государственный университет (ТГУ) попробует создать сервис доставки студентам беспилотниками еды и книг. Эксперимент предполагается провести в этом учебном году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О проекте рассказал журналистам ректор ТГУ Эдуард Галажинский. Предполагается, что в случае успеха такая доставка еды будет организована в запланированном томском межвузовском студенческом кампусе.

«В преддверии нового кампуса мы начали проект «Умная роща». Обрабатываем историю с тем, чтобы локализовать на территории ... кампуса (ТГУ) проект «Тайга». Ключевая идея - отработать схему с беспилотниками на территории жилых объектов - от доставки книг до доставки пищи», - процитировал руководителя вуза ТАСС.

С X5 Retail Group обсуждается возможность создания склада около общежитий вуза, с которого беспилотники будут доставлять студентам еду при заказе, через специальное приложение.

Как сообщали Sibnovosti.ru, соглашение о строительстве межвузовского кампуса власти региона подписали с министерством науки и высшего образования России и госкорпорацией ВЭБ.РФ в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. Стройка развернется в левобережной части Томска. Предполагается, что здесь будет проживать 20 тыс. человек.

Фото: сайт Томского государственного университета

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