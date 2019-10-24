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Передвижной комплекс «Дорожный пристав» в Томске помог найти автомобили 92 должников

Главная Общество
Томск
15:31 24 Октября 2019
общество, долги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За первые недели работы передвижного комплекса «Дорожный пристав» в Томске было остановлено 92 автомобиля должников. Устройство считывает государственные регистрационные номера и автоматически указывает на машины неплательщиков.

По итогам октябрьских рейдов приставам попались водители, в общей сложности задолжавшие 6,5 млн рублей. 250 тысяч рублей должники оплатили на месте. На автомобили тех, кто отказался платить, приставы могут наложить арест. Во время последнего рейда должник погасил 2,3 млн рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Приставы наложили арест на «ГАЗель» индивидуального предпринимателя, задолжавшего партнеру по договору займа. Приставы потребовали освободить машину от груза, вызвали эвакуатор и увезли автомобиль на стоянку взыскателя. В течение пяти дней гражданин погасил задолженность полностью», — сообщили в пресс-служба регионального УФССП.

Отметим, что «Дорожный пристав» фиксирует автомобили должников по налогам, алиментам, кредитам, штрафам ГИБДД и коммунальным платежам.

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