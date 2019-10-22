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В Томске стартует голосование за благоустройство территорий на 2020 год

Главная Общество
Томск
11:01 22 Октября 2019
общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Городские власти объявляют голосование по выбору мест для благоустройства на 2020 год. До 1 ноября жители Томска онлайн через сайт госуслуг или, придя в департамент дорожной деятельности и благоустройства, смогут выбрать одну из пяти территорий для ремонта в своем районе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Рейтинговое голосование дает возможность сделать срез общественного мнения и определить те пространства, которые необходимо благоустроить в первую очередь. И я предлагаю всем томичам не оставаться равнодушными, а отдавать свой голос за любимые парки и скверы», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

По итогам опроса чиновники определят, какие места отдыха набрали наиболее число голосов, и сформируют план благоустройства на 2020 год из 8 территорий. 

Фото: администрация Томска

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