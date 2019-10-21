В понедельник без света останутся 20 улиц Томска

Специалисты «Горсетей» предупредили жителей Томска об очередном плановом отключении электричества. В понедельник, 21 октября, без света останутся 20 улиц города, а также поселок Росинка.

Отключение произойдет в несколько этапов. С 9:00 до 12:00 света не будет по адресам: ул. Белинского, 70-б, 70/1; ул. Студенческая, 15/1; ул. Мичурина, 98 стр. 5; ул. Парковая, 25; ул. Кривая, 4, 4/1, 8/1; ул. Пушкина, 5.

С 9:00 до 16:00 придется провести без электричества жителям ул. Говорова, 52-54, 58, 58 стр.2, 58/1, 58/3, 62; а также ул. Кузнецова, 21 стр.1, 26.

С 9:00 до 17:00 свет отключат в пер. Пржевальского, 2-4, 3-б, 5-9, 10-22, 12/1, 15-17, 21, 23-а; по ул. Пржевальского, 19, 23, 24-28; на Богашевском тракте, 18, 24-26, а также в п Радиоцентр 11-д, 11в, 11г, 15/1, 15/5, 17, уч. 11, уч. 128, уч. 130.

Также на весь день без света останутся жители поселка Росинка. Под отключение попадают дома по адресам: пер. Вербный 10, 13-15, 14-18, 29; пер. Крещенский, 1-9, 1-а, 2-8, 2-а, 2-б, 2/1, 6/1, 7-а, 7-б; ул. Благовещенская, 23, 23-а, 25-а, 27, 32, 36, 36-а, 39-41 ,40, 45, 46, 49-51; ул. Земляничная, 1-3, 1-а, 2-6, 2-а, 2-б, 3-а, 7-а, 8-а, 9,9-а, 10, 14, 17-19; ул. Капитанская, 2, 3-15, 3-а, 5-а, 6-8, 10-а, 10-б, 16, 23, 24-26, 30; ул. Фигурная, 13, 18, 19-23, 26.

С 9:00 до 18:00 электроэнергии не будет в районе ЦКПП – АЗС. Кроме того, с 13:00 до 17:00 без света останутся дома по проспекту Ленина, 132-а, 138, 167, передает корреспондент Sibnovosti.ru.