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Мэр Томска поручил проверить готовность коммунальных служб к зимнему содержанию дорог

Главная Общество
Томск
11:01 18 Октября 2019
общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэр Томска Иван Кляйн в ходе совещания с заместителями и главами районов поручил проверить готовность коммунальных служб к зимнему содержанию дорог. Он отметил, что муниципальное предприятие «ТомскСАХ» отремонтировало технику, закупило песко-соляную смесь и реагенты для подсыпки основных городских магистралей. Готовы ли подрядные организации к содержанию второстепенных улиц – пока вопрос, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Подрядчики в районах, которые отвечают за уборку улиц 2,3 категории и внутриквартальных проездов также должны подтвердить свою готовность. Прошу глав лично проконтролировать этот вопрос, начиная от готовности техники и заканчивая наличием у нее техосмотра», - подчеркнул Иван Кляйн.

Мэр добавил, что уже необходимо готовится к новому году и создавать в городе праздничную инфраструктуру – украшать улицы иллюминацией, а также разрабатывать проекты ледовых городков.

Фото: мэрия Томска

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