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Томичи на сутки останутся без холодной воды

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Томск
09:12 15 Октября 2019
общество, вода, отключение воды
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Томске жители 16 улиц почти сутки проведут без холодной воды. Краны в квартирах жителей станут сухими во вторник, 15 октября, в 14:00. Возобновить водоснабжение коммунальщики обещают ранним утром в среду, 16 октября. Отключение связано с проведением аварийных работ на водопроводных сетях «Томскводоканалом», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Холодной воды не будет в домах по следующим улицам: Алтайская (от №2 до №18 (по четной стороне), от №3 до №37 (по нечетной стороне), Заливная, Красноармейская (№№ 1, 3, 5, 9, 11а, 6, 12а), Крылова (№4/1 и №6/2), Набережная реки Ушайки (№№ 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18в, 24), Петропавловская (от №6 до №32 (по четной стороне), от № 3а до № 25(по нечетной стороне) и Рузского, 2.

Под отключение также попадают переулки Аптекарский, Батенькова, Комсомольский, Кононова, Пионерский, Красноармейский (№№ 5, 2, 4, 6), а также Площадь Ленина, 12а и проспект Ленина (№№ 107, 109, 111, 111/1, 80, 80а).

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