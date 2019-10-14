14 октября
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

В Томске территорию бывшего завода отдают под строительство микрорайона

Главная Общество
Томск
10:16 14 Октября 2019
общество, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Жилой комплекс из 17-этажных домов возведут на месте закрывшегося Томского завода измерительной аппаратуры. Застройщик ООО «Вира» инвестирует в проект 1,5 млрд рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Интерфакс-Сибирь».

Сначала рабочим предстоит демонтировать старые корпуса, а после этого приступать к строительству. Дома планируют сдать в 2021 году. Жилой комплекс займет площадь 14 тыс. кв. м, что по площади сопоставимо с двумя футбольными полями.

«Мы планируем построить комплекс с жилой площадью около 50 тыс. кв. метров с подземными парковками. Сегмент жилья - средний и выше среднего. На территории комплекса также будет детский сад на 145 мест», - отметил совладелец компании-застройщика Ринат Аминов.

Напомним, что Томский завод измерительной аппаратуры был признан банкротом в 2014 году.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Томский бизнесмен завершает реставрацию старинного дома на Октябрьской

Томский бизнесмен завершает реставрацию старинного дома на Октябрьской

9 Октября 2019 г.
После в здании откроют детский центр
Новости Томска: Томичам пообещали метеоритные дожди в октябре

Томичам пообещали метеоритные дожди в октябре

6 Октября 2019 г.
Первый звездопад - уже на следующей неделе
Новости Томска: В томском онкодиспансере смогли снизить лучевые нагрузки на здоровые органы

В томском онкодиспансере смогли снизить лучевые нагрузки на здоровые органы

1 Октября 2019 г.
Курсы лечения по новой методике прошли первые пациенты
Новости Томска: Тля пригрелась в Томске

Тля пригрелась в Томске

17 Сентября 2019 г.
Жители города жалуются на нашествие насекомых
Новости Томска: Томская филармония готова ухаживать за набережной Ушайки

Томская филармония готова ухаживать за набережной Ушайки

12 Сентября 2019 г.
Реконструкция набережной завершилась в начале сентября
Новости Томска: Три сибирских вуза остались в топ-10 российского рейтинга RUR

Три сибирских вуза остались в топ-10 российского рейтинга RUR

10 Сентября 2019 г.
ТГУ и НГУ остались на своих позициях, а ТПУ переместился на две строки вверх
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Томские ученые научились безопасно эвакуировать людей во время паводков

Томские ученые научились безопасно эвакуировать людей во время паводков

13 Октября 2019 г.
Для этого была создана специальная программа
Новости Томска: От томского лесозаготовителя потребовали восстановить лес на 198 гектарах

От томского лесозаготовителя потребовали восстановить лес на 198 гектарах

9 Октября 2019 г.
Иск против компании «Корея-Сибирия Вуд» рассмотрит асиновский горсуд
Новости Томска: Томичи не смогут улететь в Москву авиакомпанией «Победа»

Томичи не смогут улететь в Москву авиакомпанией «Победа»

12 Октября 2019 г.
Перевозчик отменяет рейсы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356