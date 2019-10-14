В Томске территорию бывшего завода отдают под строительство микрорайона

Жилой комплекс из 17-этажных домов возведут на месте закрывшегося Томского завода измерительной аппаратуры. Застройщик ООО «Вира» инвестирует в проект 1,5 млрд рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Интерфакс-Сибирь».

Сначала рабочим предстоит демонтировать старые корпуса, а после этого приступать к строительству. Дома планируют сдать в 2021 году. Жилой комплекс займет площадь 14 тыс. кв. м, что по площади сопоставимо с двумя футбольными полями.

«Мы планируем построить комплекс с жилой площадью около 50 тыс. кв. метров с подземными парковками. Сегмент жилья - средний и выше среднего. На территории комплекса также будет детский сад на 145 мест», - отметил совладелец компании-застройщика Ринат Аминов.

Напомним, что Томский завод измерительной аппаратуры был признан банкротом в 2014 году.