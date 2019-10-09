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Томский бизнесмен завершает реставрацию старинного дома на Октябрьской

Главная Общество
Томск
13:45 9 Октября 2019
красноярск, общество, дом
Автор: Sibnovosti.ru
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В ноябре 2019 года завершится ремонт старинного дома в Томске по ул. Октябрьская, 30. Инвестор Евгений Калугин планирует открыть в здании детский центр. Об этом сообщается на сайте томской администрации. 

«Инвестор Евгений Калугин — один из первопроходцев программы «Аренда за рубль». Он стал первым обладателем муниципальной льготной аренды после сдачи деревянного дома на ул. Пушкина, 5. По завершению ремонтных работ на этом объекте он арендовал два других деревянных дома по адресам: ул. Октябрьская, 30 и пер. Кустарный, 6. И один из них уже завершает. Это доказывает, что проект интересен бизнесу. И таким образом, в ближайшие годы без привлечения средств бюджета мы сможем восстановить несколько десятков знаковых для Томска деревянных зданий», — прокомментировал мэр Томска Иван Кляйн.

В мэрии пояснили, что старинный двухэтажный дом по ул. Октябрьская, 30 площадью 255 «квадратов» был взят в аренду около года назад. В рамках восстановительных работ инвестор сохранил 90% стен, он полностью заменил одну сторону здания, которая пострадала в пожаре. 

 

«В помещение уже подведено отопление, водоснабжение, электричество, практически полностью выполнена внешняя отделка стен. Дом выкрашен в светло-голубой цвет, осталось разместить элементы декора на окнах и карнизах здания», — подчеркнули представители администрации. 

Добавим, что дом на Октябрьской, 30 является объектом фоновой исторической застройки в районе Белого озера. 

Фото: мэрия Томска

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