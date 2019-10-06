Томичам пообещали метеоритные дожди в октябре. Первый звездопад случится уже на следующей неделе - поток Дракониды пройдет с 8 по 10 октября.

Как рассказал астроном-наблюдатель Томского планетария Евгений Парфенов порталу vtomske.ru, жители Томска увидят два потока метеоритных дождей в начале месяца и в конце. Второй поток - Ориониды - астроном прогнозирует на 18-26 октября.

«Для наблюдения за метеорными дождями оптика не нужна. Единственное условие - ясное и темное небо. Лучше всего наблюдать за потоками подальше от городских фонарей», — цитирует портал Евгения Парфенова.

Специалист добавил, что в декабре стоит ожидать самый мощный метеоритный дождь в году - поток Геминиды.