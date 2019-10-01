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В томском онкодиспансере смогли снизить лучевые нагрузки на здоровые органы

Главная Общество
Томск
15:18 1 Октября 2019
онкология, лечение, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
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В ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» начали применять для лечения метод адаптивной лучевой терапии. Это первый такой опыт в России, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С помощью программного обеспечения, которое позволяет регистрировать и анализировать распределение поглощенной дозы в режиме реального времени, специалисты могут отследить, как меняется тело пациента на каждом этапе облучения. Как сообщила служба информации «Радио Сибирь» со ссылкой на департамент здравоохранения Томской области, новая методика позволяет значительно снизить лучевые нагрузки на здоровые органы. С ее применением курсы лучевой терапии в прошли 10 пациентов.

По словам начальника отдела медицинской физики онкодиспансера Евгении Сухих, анатомия пациента в течение лечения может измениться. Поэтому для эффективного лечения необходимо знать точное расположение опухоли не только перед началом воздействия, но и перед каждым последующим сеансом.

Фото: сайт ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»

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