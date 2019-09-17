Тля пригрелась в Томске

В последние несколько дней жители Томска стали жаловаться на тучи летающих насекомых в городе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Проверку по обращениям провели специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области».

Как выяснилось, томичам досаждает тля. Ее обилие энтомологи объяснили благоприятными для насекомых погодными условиями летом и в первые недели сентября.

«В настоящее время у тли происходит лет и откладка яиц. По мере снижения температуры воздуха количество насекомых будет сокращаться», - сообщали в областном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты также отметили, что тля не представляет опасности для человека.

Как писали Sibnovosti.ru, на прошлой неделе власти Томской области ввели в Кожевниковском и Кривошеинском районах режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия капустной моли. Причиной ее размножения было названо переувлажнение почвы.

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